​Эрдоган: "Международный терроризм получит жесткий ответ"

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Саммит G-20 отразит позицию его страны к международному терроризму.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом отметил глава государства на совместной с американским коллегой Бараком Обамой пресс-конференции в Анкаре.

«Мы продолжим программу Саммита G-20 под определенными заранее заголовками, однако, я убежден, что Саммит отразит нашу позицию к международному терроризму очень точными, жесткими выражениями», - отметил Эрдоган.

«У нас была возможность обсудить с уважаемым Обамой борьбу с Daesh в Сирии. Также мы смогли поговорить о силах коалиции, о предстоящих совместных действиях. Как образцовые союзники, как стратегические союзники мы продолжим свои совместные действия для внесения вклада в мир во всем мире», - сказал турецкий лидер.

«Мы столкнулись с пониманием коллективного терроризма. У террора нет религии, расы, нации и родины, и события в Париже заставили нас столкнуться с коллективным террором, точно так же, как это было в Анкаре, Газиантепе, Суруче, Диярбакыре», - подчеркнул президент.