Эрдоган: Курс на развитие Турции будет продолжен

Рост экономики Турции в 2022 году будет рекордным, и страна успешно вступит в 2023 год. Турция полна решимости достичь всех целей, заявленных на период Второго столетия Республики.

Рост экономики Турции в 2022 году будет рекордным, и страна успешно вступит в 2023 год. Турция полна решимости достичь всех целей, заявленных на период Второго столетия Республики.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, о​​​​​​Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании с участием глав представительств правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции в среду в Анкаре.

Глава турецкого государства привлек внимание к достижениям страны последних 20 лет.

"За десятилетия правления ПСР наша страна преодолела вековой путь развития. Этот курс будет продолжен!", - подчеркнул Эрдоган.

Президент назвал особо значимым тот факт, что Турция продолжает экономический рост на фоне сохранения опасений рецессии в мире.