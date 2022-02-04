Эрдоган рассказал о визите Ильхама Алиева в Украину

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил визит в Украину. Кроме того, Киев посетил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Мы хотим еще раз пересмотреть эти визиты, обсуждения и предпринять шаги».

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил визит в Украину. Кроме того, Киев посетил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Мы хотим еще раз пересмотреть эти визиты, обсуждения и предпринять шаги».

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«У нас с моим братом Ильхамом Алиевым после его визита в Украину состоялись некоторые обсуждения. Основной вопрос заключается в том, чтобы без промедления сделать все возможное для решения этой проблемы», - подчеркнул турецкий лидер.

Глава государства отметил, что турецко-украинское сотрудничество принесет пользу всему региону: «Мы желаем, чтобы наши обсуждения в Украине и подписанные соглашения принесли пользу. Запад, к сожалению, до сих пор не внес вклад в решение этого вопроса. Наоборот, они мешали. Я придаю большое значение обсуждениям касаемо этой темы с господином Владимиром Путиным».