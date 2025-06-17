Эрдоган: Конфликт между Израилем и Ираном ставит под угрозу региональную безопасность

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили обострение отношений между Израилем и Ираном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили обострение отношений между Израилем и Ираном.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации администрации президента Турции в соцсети "Х".

Президент Турции отметил, что напряженность, вызванная атаками Израиля на Иран, поставила под угрозу безопасность всего региона.

Эрдоган также подчеркнул, что они работают над прекращением конфликтов посредством дипломатических отношений: "Разрешение ядерного спора с Ираном требует возвращения за стол переговоров".