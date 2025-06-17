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Эрдоган: Конфликт между Израилем и Ираном ставит под угрозу региональную безопасность

Эрдоган: Конфликт между Израилем и Ираном ставит под угрозу региональную безопасность Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили обострение отношений между Израилем и Ираном.
В регионе
17 июня 2025 г. 15:50
Эрдоган: Конфликт между Израилем и Ираном ставит под угрозу региональную безопасность

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили обострение отношений между Израилем и Ираном.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации администрации президента Турции в соцсети "Х".

Президент Турции отметил, что напряженность, вызванная атаками Израиля на Иран, поставила под угрозу безопасность всего региона.

Эрдоган также подчеркнул, что они работают над прекращением конфликтов посредством дипломатических отношений: "Разрешение ядерного спора с Ираном требует возвращения за стол переговоров".

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Версия на английском языке Erdogan says Israel-Iran conflict threatens regional security
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: İsrailin İrana hücumları ilə başlayan gərginlik regionun təhlükəsizliyini risk altına qoyub

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