Эрдоган: Конфликт между Израилем и Ираном ставит под угрозу региональную безопасность

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили обострение отношений между Израилем и Ираном.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации администрации президента Турции в соцсети "Х".
Президент Турции отметил, что напряженность, вызванная атаками Израиля на Иран, поставила под угрозу безопасность всего региона.
Эрдоган также подчеркнул, что они работают над прекращением конфликтов посредством дипломатических отношений: "Разрешение ядерного спора с Ираном требует возвращения за стол переговоров".