О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эрдоган: Количество компаний в Турции увеличилось на 20 процентов

Эрдоган: Количество компаний в Турции увеличилось на 20 процентов Власти Турции стремятся к тому, чтобы экономика страны достигла долгосрочной, устойчивой и качественной структуры роста.
В регионе
23 января 2021 г. 04:03
Эрдоган: Количество компаний в Турции увеличилось на 20 процентов
Реджеп Тайип Эрдоган

Власти Турции стремятся к тому, чтобы экономика страны достигла долгосрочной, устойчивой и качественной структуры роста.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами правления Конфедерации молодых предпринимателей Турции (TÜGİK) в Стамбуле.

"Экономический рост сделает Турцию важным игроком в меняющейся глобальной цепочке создания стоимости", - заявил турецкий лидер.

Глава государства сообщил, что согласно данным за январь-октябрь прошлого года доля страны в мировом экспорте впервые превысила 1 процент, достигнув 1,03.

По его словам, турецкие компании выделяются среди своих конкурентов качеством продукции, конкурентоспособными ценами и надежностью.

Он добавил, что правительство страны провело интенсивную работу по подготовке программы экономических реформ. "Вскоре всеобъемлющий пакет реформ будет представлен общественности", - сказал Эрдоган.

Президент констатировал, что количество компаний, созданных в Турции в 2020 году, увеличилось на 20 процентов, несмотря на пандемию, и достигло 101 318.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyədə yaradılmış şirkətlərin sayı 20 faiz artıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Привитый от COVID-19 министр: Вакцина достаточно безопасна
Привитый от COVID-19 министр: Вакцина достаточно безопасна
18 января 2021 г. 12:05
В Азербайджане смягчается карантинный режим
В Азербайджане смягчается карантинный режим
16 января 2021 г. 10:51
Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности
Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности
16 января 2021 г. 11:04
Азербайджан подал в Европейский суд межгосударственный иск против Армении
Азербайджан подал в Европейский суд межгосударственный иск против Армении
16 января 2021 г. 17:17
В Баку выпадет снег, дороги заледенеют
В Баку выпадет снег, дороги заледенеют
16 января 2021 г. 13:41
Минобразования прокомментировало информацию о возобновлении занятий в школах
Минобразования прокомментировало информацию о возобновлении занятий в школах
19 января 2021 г. 12:43
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
Помощник президента: В сфере образования ожидаются определенные послабления
Помощник президента: В сфере образования ожидаются определенные послабления
16 января 2021 г. 12:07
Чавушоглу назвал условия налаживания связей Азербайджана и Турции с Арменией
Чавушоглу назвал условия налаживания связей Азербайджана и Турции с Арменией
18 января 2021 г. 17:12
В Азербайджане снимается запрет на въезд и выезд в районы
В Азербайджане снимается запрет на въезд и выезд в районы
16 января 2021 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi