Эрдоган: Количество компаний в Турции увеличилось на 20 процентов

Власти Турции стремятся к тому, чтобы экономика страны достигла долгосрочной, устойчивой и качественной структуры роста.

Власти Турции стремятся к тому, чтобы экономика страны достигла долгосрочной, устойчивой и качественной структуры роста.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами правления Конфедерации молодых предпринимателей Турции (TÜGİK) в Стамбуле.

"Экономический рост сделает Турцию важным игроком в меняющейся глобальной цепочке создания стоимости", - заявил турецкий лидер.

Глава государства сообщил, что согласно данным за январь-октябрь прошлого года доля страны в мировом экспорте впервые превысила 1 процент, достигнув 1,03.

По его словам, турецкие компании выделяются среди своих конкурентов качеством продукции, конкурентоспособными ценами и надежностью.

Он добавил, что правительство страны провело интенсивную работу по подготовке программы экономических реформ. "Вскоре всеобъемлющий пакет реформ будет представлен общественности", - сказал Эрдоган.

Президент констатировал, что количество компаний, созданных в Турции в 2020 году, увеличилось на 20 процентов, несмотря на пандемию, и достигло 101 318.