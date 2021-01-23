Эрдоган: Количество компаний в Турции увеличилось на 20 процентов

Власти Турции стремятся к тому, чтобы экономика страны достигла долгосрочной, устойчивой и качественной структуры роста.
Как передает Report со ссылкой на
"Экономический рост сделает Турцию важным игроком в меняющейся глобальной цепочке создания стоимости", - заявил турецкий лидер.
Глава государства сообщил, что согласно данным за январь-октябрь прошлого года доля страны в мировом экспорте впервые превысила 1 процент, достигнув 1,03.
По его словам, турецкие компании выделяются среди своих конкурентов качеством продукции, конкурентоспособными ценами и надежностью.
Он добавил, что правительство страны провело интенсивную работу по подготовке программы экономических реформ. "Вскоре всеобъемлющий пакет реформ будет представлен общественности", - сказал Эрдоган.
Президент констатировал, что количество компаний, созданных в Турции в 2020 году, увеличилось на 20 процентов, несмотря на пандемию, и достигло 101 318.