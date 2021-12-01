Эрдоган: К сожалению НРП передала азербайджанцев солдатам Сталина

"К сожалению, в результате крушения вертолета в Азербайджане 14 братьев-азербайджанцев погибли и двое получили ранения. Я также выразил соболезнования нашему брату Ильхаму Алиеву".

"К сожалению, в результате крушения вертолета в Азербайджане 14 братьев-азербайджанцев погибли и двое получили ранения. Я также выразил соболезнования нашему брату Ильхаму Алиеву".

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью местным телеканалам.

Обвиняя НРП в ряде инцидентов, турецкий лидер напомнил, что азербайджанцы, сбежавшие из имперского рабства в бывшем Советском Союзе, были возвращены обратно должностными лицами правящей тогда Народно-республиканской партии (НРП).

"Сто сорок шесть азербайджанских братьев бежали от преследований России (СССР - ред.). И нашли убежище в Турции. К сожалению, руководство НРП передало их солдатам Сталина. Наши азербайджанские братья были убиты при переходе через мост Боралтан. Турецким солдатам сказали: "Не давайте нас им, убейте нас. Вот это НРП", - сказал Эрдоган.