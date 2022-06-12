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Эрдоган исключил возможность проведения досрочных выборов в Турции

Эрдоган исключил возможность проведения досрочных выборов в Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции.
В регионе
12 июня 2022 г. 20:38
Эрдоган исключил возможность проведения досрочных выборов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции.

Как передает Report, об этом президент Турции заявил на встрече с молодежью в Ване.

«В ноябре досрочных выборов не будет. Выборы пройдут в июне следующего года. Подготовьтесь к этому», - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyədə erkən seçkilər olmayacaq"

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