Эрдоган исключил возможность проведения досрочных выборов в Турции

«В ноябре досрочных выборов не будет. Выборы пройдут в июне следующего года. Подготовьтесь к этому», - сказал Эрдоган.
Эрдоган исключил возможность проведения досрочных выборов в ТурцииЭрдоган исключил возможность проведения досрочных выборов в Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции.
В регионе
12 июня 2022 г. 20:38
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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyədə erkən seçkilər olmayacaq"