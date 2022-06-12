Эрдоган исключил возможность проведения досрочных выборов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции.

Как передает Report, об этом президент Турции заявил на встрече с молодежью в Ване.

«В ноябре досрочных выборов не будет. Выборы пройдут в июне следующего года. Подготовьтесь к этому», - сказал Эрдоган.