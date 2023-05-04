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Эрдоган: Инфляция в Турции снижается каждый месяц

Эрдоган: Инфляция в Турции снижается каждый месяц "Инфляция в Турции снижается каждый месяц. Стараемся сохранить эту тенденцию".
В регионе
4 мая 2023 г. 14:33
Эрдоган: Инфляция в Турции снижается каждый месяц

"Инфляция в Турции снижается каждый месяц. Стараемся сохранить эту тенденцию".

Как сообщает Report, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сказал об этом во время своего выступления в Гиресуне.

Он отметил, что до сих пор все проблемы Турции были решены нынешним правительством: "Мы также укрепили роль Анкары в международной политической системе. Мы построили 32-этажный турецкий дом в США. Там нет другого подобного здания".

По мнению Р.Т.Эрдогана, турецкое правительство способно преодолеть нынешние трудности: "Достаточно того, что мы едины и сплочены. Мы хотим оставить светлое будущее после себя. Каждый из 85 млн граждан играет свою роль в этом".

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Версия на английском языке Erdogan: Inflation in Türkiye declining every month
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyədə inflyasiya hər ay aşağı düşür"

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