Эрдоган: Инфляция в Турции снижается каждый месяц

"Инфляция в Турции снижается каждый месяц. Стараемся сохранить эту тенденцию".

"Инфляция в Турции снижается каждый месяц. Стараемся сохранить эту тенденцию".

Как сообщает Report, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сказал об этом во время своего выступления в Гиресуне.

Он отметил, что до сих пор все проблемы Турции были решены нынешним правительством: "Мы также укрепили роль Анкары в международной политической системе. Мы построили 32-этажный турецкий дом в США. Там нет другого подобного здания".

По мнению Р.Т.Эрдогана, турецкое правительство способно преодолеть нынешние трудности: "Достаточно того, что мы едины и сплочены. Мы хотим оставить светлое будущее после себя. Каждый из 85 млн граждан играет свою роль в этом".