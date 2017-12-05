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    Эрдоган: ИГ отправят из Сирии на Синайский полуостров в Египте

    Президент: Как мы может принять нашего союзника, передающего террористам оружие, чтобы воспрепятствовать антитеррористическим операциям Турции?© REUTERS/ Brendan McDermid

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "После завершения операций в сирийском регионе Ракка находившихся там боевиков террористической группировки ИГ отправят на Синайский полуостров в Египте".

    Как передает Report со ссылкой на Haberler, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, председателем которой является.

    Он подчеркнул, что Турция - единственная страна из членов НАТО, которая на деле борется против террористической группировки ИГ: "Как мы может принять нашего союзника, передающего террористам оружие, чтобы воспрепятствовать антитеррористическим операциям Турции?".

    Отметим, что США и Россия заявили, что сирийский город Ракка был очищен от террористической ИГ. Этот город был объявлен ИГ "столицей".

    Также подтвердилось, что сирийские крылья террористической группировки РПК - YPG и PYD договорились c ИГ о покидании Ракки. 

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