Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор

"Президент Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским... Президент Эрдоган заявил, что продолжит свои усилия по организации встречи украинского президента Зеленского и российского президента Владимира Путина. На встрече с Зеленским президент Эрдоган заявил, что Анкара стремится, как можно скорее, добиться устойчивого прекращения огня и что продолжение войны никому не выгодно. Эрдоган добавил, что Турция продолжает доставлять гуманитарную помощь украинцам, проживающим в Украине и соседних странах", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговорЭрдоган и Зеленский провели телефонный разговор Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
В регионе
16 марта 2022 г. 22:10
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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Zelenski ilə son vəziyyəti müzakirə edib