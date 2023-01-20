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Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор

Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В регионе
20 января 2023 г. 20:31
Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Hürriyet.

Подчеркивается, что стороны обсудили российско-украинскую войну.

Турецкий лидер выразил Владимиру Зеленскому соболезнования в связи с крушением вертолета, которое произошло в Украине 18 января.

Р.Т. Эрдоган заявил, что Турция готова внести мощный дипломатический вклад в установление крепкого мира между Россией и Украиной, а также взять на себя задачу содействовать решению конфликта и быть посредником в этом процессе.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Ukrayna prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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