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Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону переговорный процесс между Россией и Украиной

Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону переговорный процесс между Россией и Украиной Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону переговорный процесс между РФ и Украиной.
В регионе
24 апреля 2022 г. 15:26
Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону переговорный процесс между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону переговорный процесс между РФ и Украиной.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия президента Турции.

"В ходе телефонных переговоров обсуждались последние события в войне между Россией и Украиной, а также переговорный процесс. Президент Эрдоган выразил готовность оказать всю возможную помощь в переговорном процессе и оказать необходимую поддержку, включая посредническую роль. Он выразил принципиальный позитивный настрой по теме гарантов (безопасности Украины)", - подчеркнули в канцелярии.

Кроме того, Эрдоган заявил "о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Zelenski Rusiya və Ukrayna arasındakı danışıqlar prosesini müzakirə ediblər

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