Эрдоган и Зеленский обсудили двусторонние, региональные и глобальные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил двусторонние, региональные и глобальные вопросы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление коммуникаций администрации президента Турции.

Отмечается, что президент Эрдоган считает важным прогресс, достигнутый на прямых переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле. Он заявил, что Анкара готова принять у себя саммит на уровне лидеров и верит, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах откроет путь к саммиту.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.