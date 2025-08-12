Эрдоган и Зеленский обсудили двусторонние, региональные и глобальные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил двусторонние, региональные и глобальные вопросы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление коммуникаций администрации президента Турции.
Отмечается, что президент Эрдоган считает важным прогресс, достигнутый на прямых переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле. Он заявил, что Анкара готова принять у себя саммит на уровне лидеров и верит, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах откроет путь к саммиту.
Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.