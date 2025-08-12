О нас

Эрдоган и Зеленский обсудили двусторонние, региональные и глобальные вопросы

Эрдоган и Зеленский обсудили двусторонние, региональные и глобальные вопросы Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил двусторонние, региональные и глобальные вопросы в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В регионе
12 августа 2025 г. 18:11
Эрдоган и Зеленский обсудили двусторонние, региональные и глобальные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил двусторонние, региональные и глобальные вопросы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление коммуникаций администрации президента Турции.

Отмечается, что президент Эрдоган считает важным прогресс, достигнутый на прямых переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле. Он заявил, что Анкара готова принять у себя саммит на уровне лидеров и верит, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах откроет путь к саммиту.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Erdogan and Zelenskyy discuss bilateral, regional, and global issues
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Zelenski ikitərəfli, regional və qlobal məsələləri müzakirə edib

Другие новости из категории

Эрдоган: Вместе с Азербайджаном и Грузией мы вносим вклад в региональную безопасность
Эрдоган: Вместе с Азербайджаном и Грузией мы вносим вклад в региональную безопасность
12 августа 2025 г. 18:57
Пезешкиан посетит Армению 18 августа
Пезешкиан посетит Армению 18 августа
12 августа 2025 г. 18:36
Зеленский поручил упростить пересечение госграницы для молодых украинцев
Зеленский поручил упростить пересечение госграницы для молодых украинцев
12 августа 2025 г. 17:47
Семья Карапетяна подала иск по делу ЗАО Электрические сети Армении
Семья Карапетяна подала иск по делу ЗАО "Электрические сети Армении"
12 августа 2025 г. 17:41
В Казахстане создают цифровой штаб для ускоренного внедрения ИИ в экономике
В Казахстане создают цифровой штаб для ускоренного внедрения ИИ в экономике
12 августа 2025 г. 16:44
Сибига: Украина не рассматривает вопрос передачи России части своих территорий
Сибига: Украина не рассматривает вопрос передачи России части своих территорий
12 августа 2025 г. 16:34
Казахстан и Турция готовятся подписать морское соглашение
Казахстан и Турция готовятся подписать морское соглашение
12 августа 2025 г. 16:05
Саммит прикаспийских стран пройдет в 2026 году в Тегеране
Саммит прикаспийских стран пройдет в 2026 году в Тегеране
12 августа 2025 г. 15:42
Главы МИД Армении и Казахстана обсудили вопрос разблокирования региональных коммуникаций
Главы МИД Армении и Казахстана обсудили вопрос разблокирования региональных коммуникаций
12 августа 2025 г. 12:46
Пашинян и Кошта обсудили достигнутые в Вашингтоне договоренности между Баку и Ереваном
Пашинян и Кошта обсудили достигнутые в Вашингтоне договоренности между Баку и Ереваном
12 августа 2025 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi