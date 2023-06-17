Эрдоган и фон дер Ляйен обсудили актуальные вопросы отношений Турции и ЕС

Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем Комиссии Европейского союза (ЕС) Урсулой фон дер Ляйен состоялся телефонный разговор.

Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем Комиссии Европейского союза (ЕС) Урсулой фон дер Ляйен состоялся телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщили в Управлении по коммуникациям турецкого лидера.

В ходе разговора стороны обсудили отношения между Турцией и ЕС.

Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Эрдогана с его переизбранием. Турецкий лидер заявил, что путь к успешной борьбе с вызовами, стоящими на региональном уровне, заключается в укреплении сотрудничества ЕС с Турцией.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что справедливое отношение ЕС к Турции и поддержка перспективы полноценного членства откроют новые горизонты в отношениях.