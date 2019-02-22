Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, сообщили в администрации главы турецкого государства.

В ходе переговоров лидеры Турции и США обсудили последние события в Сирии, подчеркнув значимость поддержки политического процесса в этой стране, а также решимость сторон к борьбе со всеми проявлениями терроризма.

Президент Эрдоган подтвердил приверженность Турции продолжению тесного сотрудничества со своим стратегическим партнером - США.

Эрдоган и Трамп договорились об осуществления вывода войск США из Сирии в соответствии с интересами обеих сторон.

Стороны сошлись во мнении о необходимости расширения двусторонних экономических связей и доведения взаимного товарооборота до 75 млрд долларов.