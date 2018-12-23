Эрдоган и Трамп обсудили Сирию

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на Анадолу, об этом сообщили в администрации главы турецкого государства.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, а также развитие ситуации в Сирии.

Президент Эрдоган выразил удовлетворенность по поводу шагов администрации США в сфере борьбы с терроризмом в Сирии. Глава турецкого государства подчеркнул готовность Анкары оказывать своему союзнику по НАТО – США – всестороннюю поддержку в рамках принятого Вашингтоном решения по Сирии.

Лидеры условились обеспечить координацию между военными, дипломатами и другими должностными лицами двух стран, с тем, чтобы избежать возникновения вакуума власти, который мог бы привести к злоупотреблениям в ходе процесса вывода американских войск из Сирии и связанного с ним переходного этапа.

Также стороны сошлись во мнении о необходимости увеличения торгового оборота между двумя странами, который пока не достиг желаемого уровня.

Как сообщается, в ходе беседы турецкий лидер в лице президента США поздравил американский народ с наступающим Новым годом.