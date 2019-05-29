Эрдоган и Трамп обсудили по телефону поставки российских С-400 в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом вновь предложил создать рабочую группу в связи с поставками Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава департамента по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун в среду.

"Наш президент провел сегодня телефонный разговор с президентом США. Реджеп Тайип Эрдоган вновь выдвинул предложение создать рабочую группу по ЗРК С-400, которые планируется поставить из России для нужд нашей национальной безопасности. Оба лидера договорились о проведении встречи на полях саммита G20 в Японии (в городе Осака с 28 по 29 июня - ред.)", - говорится в сообщении Алтуна в Twitter.