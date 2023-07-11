Президент Турции и британский премьер обсудили вопрос о продлении зерновой сделки

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили двусторонние отношения и темы, связанные с Украиной, в частности, продление зерновой сделки.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили двусторонние отношения и темы, связанные с Украиной, в частности, продление зерновой сделки.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили на Даунинг-стрит.

"Президент Эрдоган проинформировал премьер-министра о недавнем визите президента Зеленского в Турцию, и лидеры согласились, что важно добиться продления черноморской зерновой сделки", - говорится в пресс-релизе.

Сунак приветствовал решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО.

Лидеры подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами и укреплению сотрудничества в оборонной сфере и сфере безопасности.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из украинских портов и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца (на данный момент она действует до 17 июля).

15.39

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Встреча проводится в выставочном центре LITEXPO в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО.

В переговорах присутствуют глава МИД Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, глава Управления по коммуникациям Администрации президента Фахреттин Алтун и другие.