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Эрдоган и Столтенберг обсудили последние события в РФ и вопрос членства Швеции в НАТО

Эрдоган и Столтенберг обсудили последние события в РФ и вопрос членства Швеции в НАТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в воскресенье по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом развитие ситуации в России в свете действий ЧВК "Вагнер".
В регионе
25 июня 2023 г. 20:44
Эрдоган и Столтенберг обсудили последние события в РФ и вопрос членства Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в воскресенье по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом развитие ситуации в России в свете действий ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

"В ходе переговоров обсуждались последние события в России. Было заявлено, что спад напряженности в России предотвратил необратимые гуманитарные катастрофы на украинской арене", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

Кроме того, стороны обсудили вопрос вступления Швеции в НАТО. "Было заявлено, что Турция продолжает положительно относиться к членству Швеции, но законодательные изменения не имеют смысла, пока сторонники террористической организации РКК свободно организуют акции в этой стране", - добавили в канцелярии.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan və Stoltenberq Rusiyadakı son hadisələri müzakirə edib

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