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Эрдоган и Столтенберг обсудили членство Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган и Столтенберг обсудили членство Швеции и Финляндии в НАТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом.
В регионе
3 июня 2022 г. 21:34
Эрдоган и Столтенберг обсудили членство Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции.

Обсуждены заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Президент Эрдоган отметил, что озабоченности Турции в сфере безопасности в связи с намерением Хельсинки и Стокгольма присоединиться к блоку базируются на справедливых и законных основаниях.

Глава турецкого государства подчеркнул, что обе страны должны открыто и четко продемонстрировать, что они прекратили поддержку терроризма, намерены снять санкции с Турции и готовы к союзнической солидарности.

Генеральный секретарь НАТО также акцентировал внимание на необходимости удовлетворить ожидания важного союзника альянса - Турции.

Финляндия и Швеция 18 мая официально подали заявки на вступление в НАТО.

Хельсинки и Стокгольм объявили о намерении присоединиться к блоку на фоне войны России против Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти страны потакают террористическим организациям и вводили санкции против Турции.

Глава турецкого государства также отметил, что ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Stoltenberqlə İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyünü müzakirə edib

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