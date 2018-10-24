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    Эрдоган и саудовский принц обсудили шаги по расследованию дела Кашикчи

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обсудили по телефону совместные шаги в рамках расследования убийства оппозиционного журналиста Джемаля Кашикчи.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник в администрации турецкого лидера в среду.

    "Сегодня состоялся разговор президента Турции с наследным принцем Саудовской Аравии по запросу саудовской стороны. Они обсудили совместные шаги в рамках всестороннего расследования убийства Кашикчи", - сообщил источник.

    2 октября журналист Джемаль Кашикчи был убит в здании Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Королевство не делало заявлений в связи с его убийством. Однако 20 октября Саудовская Аравия официально признала, что журналист был убит в здании Генконсульства. Король Салман и наследный принц Мухаммед бин Салман выразили соболезнования семье Джемаля Кашикчи.

    Директор ЦРУ Джина Хаспел 23 октября прибыла в Турцию для участия в расследовании убийства журналиста Джемаля Кашикчи, убитого в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Она провела ряд встреч по следствию в связи с убийством журналиста.

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