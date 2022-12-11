Эрдоган и Путин обсудили реализацию зерновой сделки

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report , об этом сообщили в Управлении коммуникаций Администрации турецкого лидера.

В ходе беседы главы государств обсудили двусторонние отношения, а также реализацию зерновой сделки.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что совместными усилиями Турция обеспечила доставку более 13 миллионов тонн зерна нуждающимся странам. Турецкий президент выразил надежду на скорейшее урегулирование украинского кризиса.

Глава турецкого государства также проинформировал российского коллегу о сепаратистской деятельности террористической организации РКК и ее ответвления PYD/YPG на севере Сирии, в том числе об их террористических атаках, нацеленных на Турцию.

Была подчеркнута важность зачистки турецко-сирийской границы от террористов в соответствии с Сочинским соглашением.