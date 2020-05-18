Эрдоган и Путин провели разговор по телефону

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону возможности сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган и Путин также обсудили двусторонние отношения и региональные темы, включая ситуацию в Сирии.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили важность дальнейшего сотрудничества профильных структур по вопросам разработки вакцин, сообщает пресс-служба Кремля. "Подробно обсуждена тематика борьбы с пандемией коронавируса. Подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества профильных структур двух стран, в том числе по вопросам методик лечения заболевших и разработки вакцин. Глава российского государства поблагодарил турецких партнеров за содействие в возвращении на родину соотечественников, находящихся в Турции, а также за оказание гуманитарной помощи ряду российских регионов", - говорится в сообщении.