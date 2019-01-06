Эрдоган и Путин проведут переговоры в России в январе

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут в январе встречу в РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Anadolu.

По его данным, лидеры обсудят широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию в Сирии и контракт по закупке Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400.

Агентство напоминает, что в прошлом году Эрдоган и Путин провели семь личных встреч и 18 телефонных разговоров.