Эрдоган и Путин поговорят по телефону: Анкара и Москва заинтересованы в продолжении диалога

Напряженности в российско-турецких отношениях ожидать не следует. Лидеры двух стран продолжают обсуждения по телефону по важным вопросам повестки дня, также запланирована их встреча. Об этом Report заявил политолог Ильгар Велизаде.

Напряженности в российско-турецких отношениях ожидать не следует. Лидеры двух стран продолжают обсуждения по телефону по важным вопросам повестки дня, также запланирована их встреча.



Об этом Report заявил политолог Ильгар Велизаде.

Эксперт отметил, что, хотя позиции сторон по разным вопросам могут отличаться, они придают большое значение диалогу и в ходе переговоров решаются важные вопросы: "Анкара заинтересована в продолжении этих диалогов с Москвой по различным регионам, таким как Ближний Восток, Центральная Азия, Южный Кавказ. В настоящее время между Турцией и Россией развиваются двусторонние торгово-экономические отношения. Планирование ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую" в следующем году, роль российского газа в создании газового хаба в Турции-тому наглядное доказательство. Да, есть и очень глубокие противоречия по некоторым вопросам. Один из них- "зерновое соглашение". Но по нему Турция занимает несколько иную позицию, чем Запад. Правда, Турция заинтересована в продлении соглашения и восстановлении российского участия в нем. Но она также понимает проблемы России. Анкара понимает, что если российское зерно будет поставлено на мировой рынок, это поможет решить там многие проблемы, цены на него упадут на мировом рынке, бедные страны будут обеспечены зерном”.

По словам политолога, Турция очень активна, особенно в Африке. С этой точки зрения официальный подход Анкары заключается в том, что и украинское, и российское зерно должно беспрепятственно поставляться на мировой рынок:

"Спорным моментом является то, что Турция не приветствует позицию России в отношении кораблей. Отношение Анкары к позиции России восприятия как военных целей всех кораблей, находящихся в Черноморском бассейне, негативно. И это понятно - подавляющее большинство судов, участвующих в ”зерновом соглашении", принадлежат Турции. Вероятно, этот вопрос будет предметом телефонного разговора и встречи. Турция попытается достичь решения проблем с помощью диалога”, - отметил политолог.

Отметим, что сегодня запланирован телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудят перспективы "зернового соглашения", сотрудничество в энергетической сфере. Также предполагается уточнить дату личной встречи двух лидеров, запланированной на август.