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Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине

Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент РФ Владимир Путин обсудили ситуацию в Украине.
В регионе
30 мая 2022 г. 18:25
Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент РФ Владимир Путин обсудили ситуацию в Украине.

Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии Президента Турции.

Пресс-служба Кремля отметила, что политики при обсуждении Украины уделили особое внимание "вопросам обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях".

Путин также отметил готовность Москвы содействовать транзиту грузов через Черное море.

В свою очередь в канцелярии Президента Турции сообщили следующее: "Обсуждались региональные вопросы, такие как операция России в Украине, а также турецко-российские отношения. Эрдоган заявил, что необходимы шаги, которые сведут к минимуму негативные последствия войны и укрепят доверие путем скорейшего восстановления почвы мира между Россией и Украиной. Президент Эрдоган предложил провести встречу с Россией, Украиной и ООН в Стамбуле и сыграть роль в возможном механизме наблюдения, если обе стороны согласятся в принципе".

Эрдоган в ходе переговоров также заявил, что "в Сирии продолжаются нападения террористической организации PKK/YPG против Турции и сирийского гражданского населения".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Putin Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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