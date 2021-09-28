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Эрдоган и Путин на предстоящих переговорах обсудят широкий круг вопросов

Эрдоган и Путин на предстоящих переговорах обсудят широкий круг вопросов Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящих переговорах обсудят широкий круг вопросов, затронув, в частности, ситуацию в Сирии, Афганистане и Ливии.
В регионе
28 сентября 2021 г. 05:25
Эрдоган и Путин на предстоящих переговорах обсудят широкий круг вопросов
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящих переговорах обсудят широкий круг вопросов, затронув, в частности, ситуацию в Сирии, Афганистане и Ливии.

Как передает Report, об этом журналистам рассказал в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я думаю, в первую очередь Сирия будет на повестке дня, конечно же, Афганистан, традиционный обмен мнениями по Ливии и по другим международным вопросам", - отметил представитель Кремля.

​​​​​​Переговоры Путина и Эрдогана, как ожидается, пройдут в Сочи 29 сентября.

Последняя очная встреча двух президентов состоялась в марте 2020 года в Кремле. Из-за ситуации с пандемией коронавируса последующие переговоры проводились по телефону или в режиме видео-конференц-связи.

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