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Эрдоган и Путин могут вновь встретиться после контактов турецкого лидера в ООН

Эрдоган и Путин могут вновь встретиться после контактов турецкого лидера в ООН Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести новую встречу после контактов турецкого лидера в ООН, где 19-25 сентября пройдет неделя высокого уровня Генассамблеи организации.
В регионе
5 сентября 2023 г. 09:10
Эрдоган и Путин могут вновь встретиться после контактов турецкого лидера в ООН

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести новую встречу после контактов турецкого лидера в ООН, где 19-25 сентября пройдет неделя высокого уровня Генассамблеи организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Hürriyet.

Эрдоган положительно отнесся к предложению Путина на переговорах в Сочи 4 сентября о поставках бедным странам Африки 1 млн тонн зерновых. "Из высказываний Путина мы сделали вывод о том, что переговоры по зерновому коридору продлятся еще некоторое время. Оба лидера могут вновь встретиться после контактов Эрдогана в ООН", - пишет близкий к администрации турецкого президента обозреватель издания Абдулкадир Сельви.

"Эрдоган совершенно четко говорил о зерновом коридоре. Он отметил, что надеется на успех пакета предложений [по возобновлению зерновой сделки], подготовленного вместе с ООН. Для этого необходимо время", - отметил он.

Как сообщил местный дипломатический источник, Турция в ближайшие дни проинформирует ООН о результатах переговоров в Сочи президентов двух стран по возобновлению черноморской зерновой инициативы.

Выступая 4 сентября на пресс-конференции в Сочи после переговоров с Путиным, Эрдоган сообщил, что Анкара совместно с ООН подготовила новый набор инициатив с целью возобновления черноморской зерновой инициативы и надеется на его положительное рассмотрение.

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Версия на английском языке Erdogan, Putin may meet again after Turkish leader's UN contacts

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