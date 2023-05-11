Эрдоган и Путин могут обсудить по телефону итоги переговоров по зерновой сделке

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут обсудить по телефону итоги переговоров в Стамбуле по зерновой сделке, если такая необходимость возникнет.

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут обсудить по телефону итоги переговоров в Стамбуле по зерновой сделке, если такая необходимость возникнет.

Как передает Report, об этом сообщил в четверг ТАСС источник в Анкаре.

"Такая возможность есть, потому что, как вы знаете, президент Эрдоган и президент Путин часто проводят телефонные переговоры, когда в этом есть необходимость. Зерновая сделка очень важна, поэтому они могут обсудить итоги [переговоров в Стамбуле]", - заявил источник, при этом отказался комментировать ход переговоров и их возможные результаты, предложив дождаться окончания.

В четверг в Стамбуле пройдет второй, ключевой, день переговоров между представителями России, Украины, Турции и ООН, посвященных продлению зерновой сделки и началу выполнения российской части соглашения. Известно, что ООН представлена на уровне заместителя генерального секретаря Мартина Гриффитса. Переговоры проходят в разных форматах - трехстороннем, четырехстороннем, планируются также и двусторонние контакты.