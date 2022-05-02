Эрдоган и президент Израиля провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Израиля Исхак Герцог провели телефонный разговор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Израиля Исхак Герцог провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении администрации президента Израиля.

Так, Герцог поздравил Эрдогана и турецкий народ с праздником Рамазан.

Президент подчеркнул о необходимости продолжения сотрудничества в интересах обоих народов.

В то же время, Эрдоган направил Герцогу поздравительное письмо по случаю Дня независимости Израиля. В своем письме турецкий лидер сказал, что визит президента Израиля в Турцию в марте будет способствовать сотрудничеству между двумя странами, взаимным национальным интересам, региональному миру и стабильности, а также развитию отношений.