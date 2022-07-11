О нас

Эрдоган и Пашинян поговорили по телефону

Эрдоган и Пашинян поговорили по телефону Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
В регионе
11 июля 2022 г. 16:26
Эрдоган и Пашинян поговорили по телефону

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Глава армянского правительства поздравил президента Турции по случаю Гурбан-байрам. В свою очередь Эрдоган поздравил Пашиняна с наступающим днем Преображения Господня (Вардавар).

"Лидеры подчеркнули важность процесса урегулирования отношений между двумя странами. Отмечалось, что это будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Эрдоган и Пашинян выразили надежду, что договоренности, достигнутые спецпредставителями Турции и Армении 1 июля, будут реализованы в ближайшее время.

1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей Армении и Турции - Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной границы Армения-Турция для граждан третьих стран, посещающих обе страны. Стороны также условились в кратчайшие сроки наладить воздушные грузоперевозки между Арменией и Турцией.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Erdogan, Pashinyan speak on phone
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan və Ermənistanın Baş naziri arasında telefon danışığı olub

Самое читаемое

Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
ФотоАзербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
5 июля 2022 г. 10:12
Милан пополнил состав нападающим сборной Бельгии
"Милан" пополнил состав нападающим сборной Бельгии
5 июля 2022 г. 19:10
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
6 июля 2022 г. 09:20
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
7 июля 2022 г. 08:46
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
7 июля 2022 г. 11:54
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
7 июля 2022 г. 20:45
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
8 июля 2022 г. 13:20
В Того при взрыве погибли семеро детей
В Того при взрыве погибли семеро детей
10 июля 2022 г. 20:56
Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны
Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны
7 июля 2022 г. 06:54
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
7 июля 2022 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi