Эрдоган и Пашинян поговорили по телефону

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Глава армянского правительства поздравил президента Турции по случаю Гурбан-байрам. В свою очередь Эрдоган поздравил Пашиняна с наступающим днем Преображения Господня (Вардавар).

"Лидеры подчеркнули важность процесса урегулирования отношений между двумя странами. Отмечалось, что это будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Эрдоган и Пашинян выразили надежду, что договоренности, достигнутые спецпредставителями Турции и Армении 1 июля, будут реализованы в ближайшее время.

1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей Армении и Турции - Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной границы Армения-Турция для граждан третьих стран, посещающих обе страны. Стороны также условились в кратчайшие сроки наладить воздушные грузоперевозки между Арменией и Турцией.