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Эрдоган и Пашинян обсудили по телефону отношения между Анкарой и Ереваном

Эрдоган и Пашинян обсудили по телефону отношения между Анкарой и Ереваном Эрдоган и Пашинян обсудили по телефону отношения между Ереваном и Анкарой
В регионе
5 июня 2025 г. 15:15
Эрдоган и Пашинян обсудили по телефону отношения между Анкарой и Ереваном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Report со ссылкой на правительство Армении.

Отмечается, что стороны обсудили отношения между двумя странами и региональные вопросы.

"Собеседники обсудили вопросы, касающиеся армяно-турецких отношений и региональных событий. Они договорились продолжить диалог", - говорится в сообщении.

Кроме того, Пашинян поздравил турецкого лидера с праздником Гурбан.

По информации канцелярии президента Турции, телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Эрдоган в ходе беседы подчеркнул важность всеобъемлющей нормализации ситуации на Южном Кавказе и мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на английском языке Erdogan and Pashinyan discuss Ankara-Yerevan relations in phone call
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Paşinyanla İrəvan və Ankara arasındakı münasibətləri müzakirə edib

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