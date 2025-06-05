Эрдоган и Пашинян обсудили по телефону отношения между Анкарой и Ереваном

Эрдоган и Пашинян обсудили по телефону отношения между Ереваном и Анкарой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Report со ссылкой на правительство Армении.

Отмечается, что стороны обсудили отношения между двумя странами и региональные вопросы.

"Собеседники обсудили вопросы, касающиеся армяно-турецких отношений и региональных событий. Они договорились продолжить диалог", - говорится в сообщении.

Кроме того, Пашинян поздравил турецкого лидера с праздником Гурбан.

По информации канцелярии президента Турции, телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Эрдоган в ходе беседы подчеркнул важность всеобъемлющей нормализации ситуации на Южном Кавказе и мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.