Эрдоган и Пашинян обсудили по телефону отношения между Анкарой и Ереваном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор.
Об этом сообщает Report со ссылкой на правительство Армении.
Отмечается, что стороны обсудили отношения между двумя странами и региональные вопросы.
"Собеседники обсудили вопросы, касающиеся армяно-турецких отношений и региональных событий. Они договорились продолжить диалог", - говорится в сообщении.
Кроме того, Пашинян поздравил турецкого лидера с праздником Гурбан.
По информации канцелярии президента Турции, телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Эрдоган в ходе беседы подчеркнул важность всеобъемлющей нормализации ситуации на Южном Кавказе и мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.