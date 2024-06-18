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Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию двусторонних отношений без предусловий

Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию двусторонних отношений без предусловий Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор.
В регионе
18 июня 2024 г. 23:49
Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию двусторонних отношений без предусловий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщается на странице Администрации турецкого лидера в соцсети Х.

В ходе беседы стороны подчеркнули наличие политической воли к полной нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий.

В этом контексте лидеры двух стран отметили важность продолжения переговоров между специальными представителями двух стран и подтвердили согласованные на данный момент вопросы.

Стороны также обсудили последние события в регионе и международную повестку дня.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Paşinyan ilkin şərt olmadan münasibətlərin tam şəkildə normallaşdırılmasını müzakirə ediblər

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