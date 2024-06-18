Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию двусторонних отношений без предусловий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор.
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В ходе беседы стороны подчеркнули наличие политической воли к полной нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий.
В этом контексте лидеры двух стран отметили важность продолжения переговоров между специальными представителями двух стран и подтвердили согласованные на данный момент вопросы.
Стороны также обсудили последние события в регионе и международную повестку дня.