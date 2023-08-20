Эрдоган и Орбан обсудили евроинтеграцию Анкары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отношения между двумя странами, вопросы евроинтеграции Анкары и актуальные международные вопросы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отношения между двумя странами, вопросы евроинтеграции Анкары и актуальные международные вопросы.

Как передает Report , об этом сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам состоявшейся встречи.

"На переговорах наряду с отношениями между Турцией и Венгрией были рассмотрены вопросы полноправного членства в Европейском союзе Турции, региональные и международные проблемы", - говорится в заявлении. Другие подробности встречи не приводятся.

Эрдоган прибыл с однодневным визитом в Будапешт в воскресенье по приглашению Орбана для участия в торжествах, посвященных национальному празднику Венгрии - Дню святого Иштвана. Запланированы переговоры турецкого лидера с коллегами из нескольких стран, которые прибыли в столицу Венгрии.