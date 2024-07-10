О нас

Эрдоган и Орбан обсудили двусторонние связи и региональную проблематику

Эрдоган и Орбан обсудили двусторонние связи и региональную проблематику Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях проходящего в Вашингтоне саммита НАТО встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
В регионе
10 июля 2024 г. 05:29
Эрдоган и Орбан обсудили двусторонние связи и региональную проблематику

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях проходящего в Вашингтоне саммита НАТО встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как передает Report, об этом сообщили в Управлении коммуникаций администрации турецкого лидера.

Согласно информации, руководители двух стран обсудили двусторонние отношения, вступление Турции в ЕС, а также региональные и глобальные проблемы.

В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что турецкая сторона продолжает свои мирные усилия "по прекращению российско-украинской войны и атак Израиля на сектор Газа". Была подчеркнута важность активизации усилий международного сообщества для установления мира в этих регионах.

Турецкий лидер также отметил, что Анкара рассчитывает на поддержку активизации процесса вступления Турции в Европейский Союз и развития отношений с ЕС в период председательства в нем Венгрии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
9 июля 2024 г. 12:07
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
9 июля 2024 г. 12:02
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
9 июля 2024 г. 11:31
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
9 июля 2024 г. 11:26
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
9 июля 2024 г. 10:56
Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован
Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован
9 июля 2024 г. 10:55
БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане
БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане
8 июля 2024 г. 19:18
Эксперт: Будапешт поддерживает стратегические, дружеские отношения с Баку
Эксперт: Будапешт поддерживает стратегические, дружеские отношения с Баку
8 июля 2024 г. 10:23
Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
5 июля 2024 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi