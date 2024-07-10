Эрдоган и Орбан обсудили двусторонние связи и региональную проблематику

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях проходящего в Вашингтоне саммита НАТО встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях проходящего в Вашингтоне саммита НАТО встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как передает Report , об этом сообщили в Управлении коммуникаций администрации турецкого лидера.

Согласно информации, руководители двух стран обсудили двусторонние отношения, вступление Турции в ЕС, а также региональные и глобальные проблемы.

В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что турецкая сторона продолжает свои мирные усилия "по прекращению российско-украинской войны и атак Израиля на сектор Газа". Была подчеркнута важность активизации усилий международного сообщества для установления мира в этих регионах.

Турецкий лидер также отметил, что Анкара рассчитывает на поддержку активизации процесса вступления Турции в Европейский Союз и развития отношений с ЕС в период председательства в нем Венгрии.