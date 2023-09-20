Эрдоган и Нетаньяху обсудили сотрудничество в сфере энергетики и технологий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в "Турецком доме" в Нью-Йорке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в "Турецком доме" в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на управление по связям Администрации турецкого лидера, на встрече обсуждались международные и региональные вопросы, политические и экономические отношения между двумя странами, а также последние события, связанные с израильско-палестинским конфликтом.

В ходе встречи Эрдоган подчеркнул, что Турция и Израиль могут вести совместную работу в области энергетики, технологий, инноваций, искусственного интеллекта и кибербезопасности.