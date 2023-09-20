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Эрдоган и Нетаньяху обсудили сотрудничество в сфере энергетики и технологий

Эрдоган и Нетаньяху обсудили сотрудничество в сфере энергетики и технологий Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в "Турецком доме" в Нью-Йорке.
В регионе
20 сентября 2023 г. 02:31
Эрдоган и Нетаньяху обсудили сотрудничество в сфере энергетики и технологий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в "Турецком доме" в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на управление по связям Администрации турецкого лидера, на встрече обсуждались международные и региональные вопросы, политические и экономические отношения между двумя странами, а также последние события, связанные с израильско-палестинским конфликтом.

В ходе встречи Эрдоган подчеркнул, что Турция и Израиль могут вести совместную работу в области энергетики, технологий, инноваций, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan və Netanyahu enerji və texnologiya sahəsindəki əməkdaşlığı müzakirə ediblər

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