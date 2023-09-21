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Эрдоган и Нетаньяху договорились об обоюдных визитах

Эрдоган и Нетаньяху договорились об обоюдных визитах Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху об обоюдных визитах.
В регионе
21 сентября 2023 г. 21:09
Эрдоган и Нетаньяху договорились об обоюдных визитах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху об обоюдных визитах.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью турецким СМИ в Нью-Йорке.

"Ранее Нетаньяху не смог приехать к нам из-за недомогания. Но сейчас я сказал ему, что он должен совершить этот визит, а потом и я со своей командой поеду в Израиль. Пришли к соглашению. Надеемся, что мы это сделаем без особых промедлений и начнем с Израилем буровые работы в сфере энергоресурсов. Начнем использовать маршруты доставки энергоресурсов не только в Турцию, но и через Турцию в Европу", - говорится в заявлении.

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