Эрдоган и Назарбаев обсудили предстоящий саммит ОИС, посвященный Иерусалиму

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Президенты Казахстана и Турции Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили подготовку к внеочередному саммиту Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященному ситуации вокруг Иерусалима.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы лидера Казахстана по итогам телефонной беседы двух президентов.

"В ходе разговора лидеры стран обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня. В частности, стороны обменялись мнениями касательно вопросов внеочередного саммита ОИС, проведение которого планируется 13 декабря текущего года в Стамбуле по инициативе Турции", - говорится в сообщении.

Главы государств рассмотрели график предстоящих встреч, а также вопросы дальнейшего углубления отношений между двумя странами.