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    Эрдоган и Назарбаев обсудили предстоящий саммит ОИС, посвященный Иерусалиму

    В ходе разговора лидеры стран обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Президенты Казахстана и Турции Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили подготовку к внеочередному саммиту Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященному ситуации вокруг Иерусалима.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы лидера Казахстана по итогам телефонной беседы двух президентов.

    "В ходе разговора лидеры стран обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня. В частности, стороны обменялись мнениями касательно вопросов внеочередного саммита ОИС, проведение которого планируется 13 декабря текущего года в Стамбуле по инициативе Турции", - говорится в сообщении.

    Главы государств рассмотрели график предстоящих встреч, а также вопросы дальнейшего углубления отношений между двумя странами.

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