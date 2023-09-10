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Эрдоган и Мишель обсудили шаги для полноправного членства Турции в ЕС

Эрдоган и Мишель обсудили шаги для полноправного членства Турции в ЕС Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили на встрече в Индии шаги, необходимые для полноправного членства Турции в ЕС.
В регионе
10 сентября 2023 г. 14:34
Эрдоган и Мишель обсудили шаги для полноправного членства Турции в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили на встрече в Индии шаги, необходимые для полноправного членства Турции в ЕС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

"В ходе встречи обсуждались отношения между Турцией и ЕС, а также шаги, которые необходимо предпринять для полноправного членства Турции в ЕС, региональные и глобальные вопросы", - говорится в заявлении канцелярии турецкого президента.

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе Турция заявила о готовности поддержать вступление в альянс Швеции в обмен на снятие преград в переговорном процессе Анкары с Евросоюзом, расширение сотрудничества в рамках таможенного союза и либерализацию визового режима. Тогда же была достигнута договоренность с ЕС об обновлении дорожной карты отношений в рамках таможенного союза.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan və Mişel Türkiyənin Aİ-yə tamhüquqlu üzvlüyü ilə bağlı addımları müzakirə ediblər

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