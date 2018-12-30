Эрдоган и Меркель провели телефонные переговоры

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в воскресенье, 30 декабря, телефонные переговоры.

Как передает Report, об этом сообщает NTV.

По данным телеканала, лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений, а также последние события в Сирии.

28 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Меркель, в ходе которого стороны обсудили урегулирование ситуации в Сирии.