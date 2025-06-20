Эрдоган и Мерц в телефонном разговоре обсудили конфликт между Израилем и Ираном

Путь к разрешению ядерного спора с Ираном лежит через переговоры, а атаки Израиля увеличивает возможности утечки ядерного топлива.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
По его словам, конфликтный процесс, начавшийся с нападения Израиля на Иран, максимально увеличил угрозу региональной безопасности.
Он также отметил, что атаки Израиля на Иран могут нанести ущерб Европе в плане миграции.
Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для прекращения конфликта и восстановления стабильности и что эти усилия будут продолжены.