О нас

Эрдоган и Мерц в телефонном разговоре обсудили конфликт между Израилем и Ираном

Эрдоган и Мерц в телефонном разговоре обсудили конфликт между Израилем и Ираном Путь к разрешению ядерного спора с Ираном лежит через переговоры, а атаки Израиля увеличивает возможности утечки ядерного топлива.
В регионе
20 июня 2025 г. 14:46

Путь к разрешению ядерного спора с Ираном лежит через переговоры, а атаки Израиля увеличивает возможности утечки ядерного топлива.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

По его словам, конфликтный процесс, начавшийся с нападения Израиля на Иран, максимально увеличил угрозу региональной безопасности.

Он также отметил, что атаки Израиля на Иран могут нанести ущерб Европе в плане миграции.

Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для прекращения конфликта и восстановления стабильности и что эти усилия будут продолжены.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Mertslə İsrail və İran arasındakı münaqişəni müzakirə edib

Самое важное

ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
18 июня 2025 г. 10:58
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
14 июня 2025 г. 20:35
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
14 июня 2025 г. 20:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi