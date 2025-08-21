Эрдоган и Макрон обсудили вашингтонские договоренности Баку и Еревана

15:25 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор.

Президенты Турции и Франции обсудили достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности в рамках Вашингтонского саммита 8 августа.

Как сообщает Report, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети Х.

"Обсудили надежды, возникшие в результате встречи между Арменией и Азербайджаном, которую провел президент [США Дональд] Трамп 8 августа. Важно, чтобы прогресс продолжался, что позволит вновь открыть все границы и укрепить региональное сотрудничество", - написал Макрон по итогам телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Макрон также отметил, что Франция разделяет позицию Турции по скорейшему прекращению российско-украинского конфликта.

"Что касается ситуации на Ближнем Востоке, мы решительно осуждаем недавние решения израильского правительства о проведении военного наступления на сектор Газа и колонизации новых земель на Западном берегу. В заключение я подтвердил президенту Эрдогану готовность Франции работать над амбициозной двусторонней повесткой дня с Турцией", - добавил он.

15:46

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице Управления коммуникаций Администрации президента Турции в социальной сети "X".

Отмечается, что лидеры обсудили отношения между двумя странами, мирный процесс между Россией и Украиной, ситуацию в Газе, а также ряд других региональных и глобальных вопросов.

Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для завершения войны между Россией и Украиной справедливым миром, и что они внимательно отслеживали встречи на Аляске и Вашингтоне.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция готова принять у себя мирные переговоры между Украиной и Россией.

В ходе беседы Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция работает над обеспечением прекращения огня в Газе, где происходит крупная гуманитарная катастрофа.