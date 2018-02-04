Эрдоган и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ход операции «Оливковая ветвь» и итоги Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи, передает Report.

«Наш президент проинформировал Макрона о ракетных атаках террористов на турецкие провинции Килис и Хатай», — сообщил источник в администрации Эрдогана.

Напомним, 20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов в сирийском Африне.