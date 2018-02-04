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    Эрдоган и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии

    20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в Африне

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ход операции «Оливковая ветвь» и итоги Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи, передает Report.  

    «Наш президент проинформировал Макрона о ракетных атаках террористов на турецкие провинции Килис и Хатай», — сообщил источник в администрации Эрдогана.

    Напомним, 20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов в сирийском Африне. 

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