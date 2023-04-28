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Эрдоган и Кылычдароглу проведут предвыборные митинги в Стамбуле в один день

Эрдоган и Кылычдароглу проведут предвыборные митинги в Стамбуле в один день Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его главный конкурент на выборах - единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - за неделю до выборов проведут в Стамбуле митинги в один день и в одно время, только в разных местах.
В регионе
28 апреля 2023 г. 17:41
Эрдоган и Кылычдароглу проведут предвыборные митинги в Стамбуле в один день

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его главный конкурент на выборах - единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - за неделю до выборов проведут в Стамбуле митинги в один день и в одно время, только в разных местах.

Как передает Report, об этом пишет портал Haberler.com.

"Когда до выборов 14 мая остаются считанные дни, календари митингов лидеров стали более четкими. Соответственно, президент Эрдоган и Кылычдароглу проведут митинг в Стамбуле в одно и то же время в воскресенье, 7 мая. Программа Эрдогана пройдет в Национальном саду аэропорта Ататюрк, а митинг Кылычдароглу - в городском парке Малтепе Орхангази", - пишет издание.

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