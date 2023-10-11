Эрдоган и Гутерриш обсудили палестино-израильский конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

В ходе беседы обсуждались шаги, которые могут быть предприняты в рамках палестино-израильский конфликта, и оценивались возможности доставки гуманитарной помощи в регион для невинных мирных жителей при посреднических усилиях Турции.

В ходе разговора президент Эрдоган подчеркнул, что непропорциональное применение силы заведет ситуацию в еще больший тупик, и указал на то, что сторонам очень важно действовать сдержанно и избегать импульсивных шагов.