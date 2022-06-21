О нас

Эрдоган и Гутерреш обсудили ситуацию в Украине

Эрдоган и Гутерреш обсудили ситуацию в Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
В регионе
21 июня 2022 г. 00:08
Эрдоган и Гутерреш обсудили ситуацию в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции.

Обсуждены инициативы по урегулированию кризиса, вызванного войной между Россией и Украиной.

Глава турецкого государства отметил, что Анкара по-прежнему призывает стороны к возобновлению мирных переговоров и завершению войны дипломатическим путем.

Президент Эрдоган сообщил о продолжении совместных усилий по вывозу украинского зерна через Черное море, что внесет вклад в предотвращение глобального продовольственного кризиса.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

В Турции намерены продолжить переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО
В Турции намерены продолжить переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО
20 июня 2022 г. 23:37
В Тбилиси проходит митинг за евроинтеграцию Грузии
В Тбилиси проходит митинг за евроинтеграцию Грузии
20 июня 2022 г. 23:19
Мустафа Шентоп: Сегодня мы столкнулись с такой глобальной проблемой, как миграция
Мустафа Шентоп: Сегодня мы столкнулись с такой глобальной проблемой, как миграция
20 июня 2022 г. 19:01
Верховная Рада Украины поддержала ратификацию Стамбульской конвенции
Верховная Рада Украины поддержала ратификацию Стамбульской конвенции
20 июня 2022 г. 15:42
Экс-начальник Радиотехнических войск ВКС РФ приговорен к пяти годам
Экс-начальник Радиотехнических войск ВКС РФ приговорен к пяти годам
20 июня 2022 г. 13:42
Глава Офиса президента Украины: Беларусь уже участвует в войне
Глава Офиса президента Украины: Беларусь уже участвует в войне
20 июня 2022 г. 13:00
Казахстанское министерство: Информация о блокировке в РК вагонов с углем из России - фейк
Казахстанское министерство: Информация о блокировке в РК вагонов с углем из России - фейк
20 июня 2022 г. 12:23
СМИ: На острове Змеиный произошли многочисленные взрывы и пожар
СМИ: На острове Змеиный произошли многочисленные взрывы и пожар
20 июня 2022 г. 11:59
МИД Ирана: На этой неделе Лавров посетит Тегеран
МИД Ирана: На этой неделе Лавров посетит Тегеран
20 июня 2022 г. 11:36
Лидер турецкой оппозиции не исключает объявления Эрдоганом досрочных выборов
Лидер турецкой оппозиции не исключает объявления Эрдоганом досрочных выборов
20 июня 2022 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi