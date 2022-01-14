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Эрдоган и Джонсон обсудили двустороннее сотрудничество

Эрдоган и Джонсон обсудили двустороннее сотрудничество Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
В регионе
14 января 2022 г. 23:23
Эрдоган и Джонсон обсудили двустороннее сотрудничество

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Обсуждены шаги, которые будут способствовать укреплению двустороннего сотрудничества между Турцией и Соединенным Королевством, в первую очередь в сфере оборонной промышленности и торговли.

Стороны обменялись мнениями относительно международной тематики с акцентом на события в Сирии и Украине, проблему изменения климата и миграционный кризис.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan və Boris Conson arasında telefon danışığı olub

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