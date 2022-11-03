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Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20

Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент США Джо Байден проведут встречу на полях саммита G20.
В регионе
3 ноября 2022 г. 22:49
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден проведут встречу на полях саммита G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября.

Как передает Report, об этом заявил в четверг в интервью телеканалу CNN Türk официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Наш президент и Байден встретятся на G20. У них будет встреча тет-а-тет, и он ему все объяснит. Ранее наш президент сказал, что именно так можно разрешить кризис с помощью дипломатии лидерства", - сказал Калын.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Baydenlə görüşəcək

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