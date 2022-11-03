Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20

"Наш президент и Байден встретятся на G20. У них будет встреча тет-а-тет, и он ему все объяснит. Ранее наш президент сказал, что именно так можно разрешить кризис с помощью дипломатии лидерства", - сказал Калын.
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент США Джо Байден проведут встречу на полях саммита G20.
В регионе
3 ноября 2022 г. 22:49
https://static.report.az/photo/7d14a16c-0110-35aa-8027-0c727ad4b8e0.jpg
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Baydenlə görüşəcək