О нас

Эрдоган и Байден обсудили урегулирование в Газе

Эрдоган и Байден обсудили урегулирование в Газе Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование кризиса в секторе Газа.
В регионе
14 декабря 2023 г. 23:00
Эрдоган и Байден обсудили урегулирование в Газе

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование кризиса в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшихся переговоров.

"Обсуждались вопросы, связанные с израильско-палестинским конфликтом, двусторонние отношения Турции и США, процесс получения членства Швецией в НАТО, а также глобальные и региональные проблемы. Президент Эрдоган заявил, что гуманитарная трагедия в секторе Газа должна быть прекращена как можно скорее, что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может обеспечить быстрое прекращение огня", - говорится в заявлении. По мнению Эрдогана, "исторической ответственностью США является обеспечение постоянного прекращения огня в регионе в кратчайшие сроки".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan və Bayden Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə ediblər

Другие новости из категории

Захарова: Москва готова организовать очередной раунд переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Захарова: Москва готова организовать очередной раунд переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
14 декабря 2023 г. 19:53
МИД РФ: Ввиду отсутствия мирного договора между Арменией и Азербайджаном попытки дезавуировать эти важнейшие документы крайне опасны
МИД РФ: Ввиду отсутствия мирного договора между Арменией и Азербайджаном попытки дезавуировать эти важнейшие документы крайне опасны
14 декабря 2023 г. 19:47
Захарова: Действия официального Еревана привели к невозможности реализации ряда пунктов трехстороннего заявления
Захарова: Действия официального Еревана привели к невозможности реализации ряда пунктов трехстороннего заявления
14 декабря 2023 г. 19:44
В Киеве раздались взрывы, во всей Украине объявлена воздушная тревога
В Киеве раздались взрывы, во всей Украине объявлена воздушная тревога
14 декабря 2023 г. 18:00
Прокурор предложил освободить экс-президента Армении Саргсяна от уголовной ответственности
Прокурор предложил освободить экс-президента Армении Саргсяна от уголовной ответственности
14 декабря 2023 г. 17:32
Зеленский призвал страны ЕС выполнить свои обещания
Зеленский призвал страны ЕС выполнить свои обещания
14 декабря 2023 г. 17:20
Путин ответил на вопрос о количестве двойников
Путин ответил на вопрос о количестве двойников
14 декабря 2023 г. 16:55
В Украине заявили об установке зубов дракона на границе с Россией и Беларусью
В Украине заявили об установке "зубов дракона" на границе с Россией и Беларусью
14 декабря 2023 г. 16:46
Шольц: ЕС готов к предоставлению Грузии статуса кандидата
Шольц: ЕС готов к предоставлению Грузии статуса кандидата
14 декабря 2023 г. 16:32
В РФ заверили армянскую сторону в отсутствии дискриминаций в отношении грузов
В РФ заверили армянскую сторону в отсутствии дискриминаций в отношении грузов
14 декабря 2023 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi