Эрдоган и Байден обсудили ситуацию в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на администрацию президента Турции.

В ходе беседы они обсудили региональные события, в том числе нападение России на Украину, а также турецко-американские отношения.

Заявив, что Россия и Украина продолжают свои усилия по достижению политического решения, Эрдоган подчеркнул необходимость того, чтобы Турция была посредником между сторонами в случае углубления кризиса.

Турецкий лидер назвал встречу министров иностранных дел России и Украины в Анталии дипломатической победой.