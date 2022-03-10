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Эрдоган и Байден обсудили ситуацию в Украине

Эрдоган и Байден обсудили ситуацию в Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом.
В регионе
10 марта 2022 г. 21:13
Эрдоган и Байден обсудили ситуацию в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на администрацию президента Турции.

В ходе беседы они обсудили региональные события, в том числе нападение России на Украину, а также турецко-американские отношения.

Заявив, что Россия и Украина продолжают свои усилия по достижению политического решения, Эрдоган подчеркнул необходимость того, чтобы Турция была посредником между сторонами в случае углубления кризиса.

Турецкий лидер назвал встречу министров иностранных дел России и Украины в Анталии дипломатической победой.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Bayden Ukraynadakı son vəziyyəti müzakirə ediblər

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